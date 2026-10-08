La prima pausa per le nazionali extralarge, con quattro partite giocate dalle varie selezioni, ha messo davanti ai tecnici, e agli stessi calciatori, un nuovo scenario in un calendario sempre più concentrato di partite che aggiungono minuti nelle gambe dei giocatori. Ma quale club di Serie A ha visto i suoi calciatori in campo per più minuti in queste settimane di nazionali? La Roma in questo contesto si salva visto che tra le big è quella che ha avuto meno giocatori impegnati con un totale di 1204 minuti. Come riporta l’edizione del La Gazzetta dello Sport, a guidare questa speciale classifica è il Milan che ha visto i suoi calciatori impegnati soprattutto in Europa con la Nations League per un totale di 2.625 minuti sommando tutti i calciatori convocati. Seguono i giocatori dell’Inter che si fermano a 2.352 minuti. Qui a guidare il gruppo è un altro svizzero come Akanji che ha giocato tutte le quattro partite collezionando 360 minuti. Chiude il podio il Napoli con 2.094 minuti con Lobotka che è sceso in campo con la sua Slovacchia per 360 minuti. Molti meno quelli giocati dai romanisti, e questo può essere un bene. Nel dettaglio:

• Rodrigo Mora (Portogallo U21): 225 minuti

• Evan Ndicka (Costa d'Avorio): 187 minuti

• Gianluca Mancini (Italia): 180 minuti

• Niccolò Pisilli (Italia U21): 180 minuti

• Manu Koné (Francia): 152 minuti

• Konstantinos Koulierakis (Grecia): 90 minuti

• Leonardo Balerdi (Argentina): 79 minuti

• Matías Soulé (Argentina): 45 minuti

• Emanuele Lulli (Italia U21): 45 minuti

• Santiago Castro (Argentina): 21 minuti

• Daniele Ghilardi (Italia): 0 minuti

• Giorgio De Marzi (Italia Giovanili): 0 minuti

Questa invece la classifica generale delle big della Serie A

Milan – 2.625 minuti: Jashari (Svizzera) 295, Pavlovic (Serbia) 275, Ramos (Portogallo) 275;

Inter – 2.352 minuti: Akanji (Svizzera) 360, Zielinski (Polonia) 346, Barella (Italia) 270;

Napoli – 2.094 minuti: Lobotka (Slovacchia) 360, Hojlund (Danimarca) 341, Gilmour (Scozia) 327;

Juventus – 1.772 minuti: Celik (Turchia) 360, Alajbegovic (Bosnia) 267, Zhegrova (Kosovo) 212;

Como – 1.587 minuti: Ramon (Spagna U21) 207, Da Cunha (Francia) 205, Valle (Spagna U21) 180;

Lazio – 1.232 minuti: Provstgaard (Danimarca) 360, Frattesi (Italia) 302, Sutalo (Croazia) 284;Roma – 1.204 minuti: Mora (Portogallo U21) 225, Ndicka (Costa d’Avorio) 187, Mancini (Italia) 180.