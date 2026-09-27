Il centrale della Roma è rimasto in tribuna
Koulierakis è arrivato: il nuovo muro di Gasp atterra a Ciampino
Vittoria a sorpresa della Grecia che batte la Germania 0-1 nella seconda giornata di Nations League. Decisiva la rete di Kourbelis al 74, la Grecia vola in testa al girone con sei punti conquistati. Al secondo posto l'Olanda che ha superato la Serbia 1-2. Koulierakis è rimasto in tribuna, il centrale della Roma non è stato neanche convocato per la sfida di questa sera contro la squadra allenata da Klopp.
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