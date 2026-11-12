Maglia da titolare per Ndicka contro il Gambia

Redazione
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Slitta ancora una volta l'esordio dal primo minuto in Nazionale per Daniele Ghilardi. Mancini per la sfida di Nations League contro la Francia sceglie la coppia Scalvini-Bastoni mentre in attacco spazio ai fratelli Esposito con Cambiaghi a completare il tridente. Non convocato Pisilli che guarderà la partita dalla tribuna di San Siro. In campo questa sera anche la Costa d'Avorio di Ndicka. Il centrale partirà titolare contro la sfida contro il Gambia valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

Ghilardi AS Roma v US Sassuolo

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