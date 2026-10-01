Alle 20:45 ci sarà il fischio d'inizio di Grecia-Olanda, sfida valida per la terza giornata del gruppo A2 di Nations League. Dopo le due importanti vittorie contro Serbia e Germania, i greci vogliono continuare a stupire anche contro la formazione allenata da Xavi. L'Olanda è ovviamente orfana di Malen, rimasto a Roma per infortunio, ma la sfida di Salonicco avrà comunque una sua quota giallorossa. Tra le fila della Grecia c'è infatti Koulierakis, seppur inizialmente in panchina per scelta dell'allenatore Jovanovic. Il difensore della Roma era rimasto in tribuna contro la Germania.