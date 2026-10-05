D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Quarta giornata del gruppo A1 di Nations League anche per la Francia, che affronta il Belgio allo Stade de France di Parigi. Il Ct Zidane torna a schierare dal 1' Manu Koné, che era rimasto in panchina nel match contro l'Italia di venerdì scorso al pari del compagno in giallorosso Gianluca Mancini. Al fianco del numero 17 della Roma nel centrocampo dei Blues ci sono Camavinga e Akliouche.