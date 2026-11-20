Il Mora dei record. Rodrigo ha conquistato tutti, i detrattori come chi ci ha sempre creduto. Tre mesi fa era un punto di domanda. Oggi è un elemento imprescindibile dello scacchiere di Gasperini. Segna, fa segnare, pressa: tutto quello che il tecnico chiede ai suoi attaccanti. E Gasp, ormai, fa fatica a rinunciarci. Ed è qui che nasce il dilemma. Con il rientro di Dybala, chi togliere tra lui, Soulé e Mora? Un quesito lecito, dalla risposta tutt’altro che semplice. Perché il segreto di questa super Roma è l’attacco: 31 gol in campionato, nessuno ha fatto meglio. Quattro sono suoi. Non male, per uno appena sbarcato in Italia. Poi c’è la storia. A Parma Mora può scrivere il suo nome in un elenco cortissimo. Finora solo due under 20 hanno segnato quattro gol consecutivi in Serie A: Pato e Kean. Al portoghese ne serve ancora uno. Il sogno di Mora si conferma. E Parma può dargli la spinta per farlo crescere ancora.