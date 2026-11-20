Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Dopo un infortunio molto lieve, sono passate cinque settimane e mi auguro che Dybala sia pronto per giocare, altrimenti sarebbe molto strano. Per questo me lo aspetto in campo. Però stavolta la gestione potrebbe essere diversa visto che hai anche questo Mora in crescita, magari potrebbe fargli fare solo un tempo. Formazione? Penso che gli unici dubbia siano a destra tra Lulli e Molina, e poi c’è quello grosso legato all’attacco: Soulè potrebbe partire dalla panchina…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Se coinvolto sul mercato, non credo che Gasperini si tirerà indietro. Magari non userà parole eccessivamente forti. I giocatori in prestito si possono prendere a gennaio, senz’altro sarebbe difficile accettare la cessione di un big. Per Konè offerte arriveranno, ma a gennaio è impensabile, bisogna semplicemente dire di no. Non riesco a trovare un giocatore che possa rimpiazzarlo. Domani torna Svilar e torna Dybala, sono due rientri mica di poco conto. Se Dybala gioca? Perché non dovrebbe giocare? Io resto alla dichiarazione di Gasperini: se sta bene, con me Dybala gioca sempre. Io me l’aspetto in campo. E nella testa di Gasp penso sia più importante la partita di domani che quella di mercoledì con il PSG. Io non so perché, ma sono convinto che la Roma a Parigi non perde. La Roma avrà spazio per fare gol, per questo ho questa sensazione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se guardo le formazioni faccio fatica a trovare un motivo per cui la Roma non debba vincere. Sarà una tappa di trasferimento verso i prossimi impegni, ma ogni occasione è buona per mantenere alto il livello e non lasciare punti per strada.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Contro il PSG sarà una partita straordinaria, di quelle che tutti vorrebbero giocare. Ma a questo punto del campionato bisogna pensare partita dopo partita. Contro il Parma, se perdi, diventa complicato. Secondo me non è il momento di fare calcoli su quale gara sia più importante.”

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “La variabile che incide è quella della sosta. Dybala non è guarito questa settimana, a livello clinico sarebbe potuto essere a disposizione già con il Sassuolo. Gasperini non tratta l’attaccante argentino come un caso particolare. Non mi aspetto Dybala per novanta minuti, ma credo giocherà la prima parte di partita”