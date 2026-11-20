Saper crossare è un’arte. A Roma lo sanno bene. Per anni è stata una delle critiche mosse ai giallorossi. Gli anni di Celik, e non solo, avevano alimentato i dubbi: cross velleitari, quasi mai pericolosi. Palloni lanciati in area per abitudine, non per costruire qualcosa. Poi, da un anno e mezzo, tutto è cambiato. Il motivo è semplice: Wesley. Il brasiliano, grazie a Gasperini, ha trasformato il gioco sulle fasce della Roma. Oggi è incisivo, determinante, decisivo. I gol e le azioni da rete passano da lì. È una caratteristica delle squadre di Gasp, ma con lui ha trovato il suo interprete migliore. Non è un segreto che Wesley abbia numeri da top. Lo confermano i dati di DataMB: è il primo tra gli under 23 in Europa per cross precisi. E non è un caso isolato. Raggiunge il 98° percentile per gli Expected Assist, il 93° per i passaggi progressivi completati e l’85° per le conduzioni progressive. Cifre che raccontano un giocatore capace di incidere in più modi. Avanza palla al piede. Supera le linee di pressione. Serve i compagni negli ultimi metri. Non è soltanto un esterno di spinta: è uno che sa creare. Per anni la Roma ha rincorso un cross che facesse paura. Oggi ce l’ha. Ha il numero 43 e il sorriso di Wesley.