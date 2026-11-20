“Io 'amo' Endrick”. Bastano tre parole per capire la stima che Mourinho nutre nei confronti del brasiliano. Ma tra l'affetto e lo spazio in campo c'è una bella differenza. L'attaccante ha trovato poco spazio in questi primi mesi. Tanti spezzoni, poche occasioni dal primo minuto. Una situazione che ha alimentato i dubbi del giocatore e la voglia di provare una nuova esperienza. Se ne parla ormai da tempo. E tra i club interessati c'è anche la Roma. Mourinho, però, ha sempre fatto muro. Lo Special One non ha mai nascosto la volontà di trattenere il brasiliano. E anche stavolta ha ribadito il concetto: “Abbiamo bisogno di Endrick qui e io ho bisogno di lui”. Poi, però, arriva la novità. Per la prima volta il portoghese lascia uno spiraglio aperto a una possibile partenza: “Se il club decide altre cose, rispetterò quella decisione”. La posizione di Mourinho è chiara: vorrebbe continuare a contare su Endrick, ma la decisione finale spetterà alla società. E stavolta, almeno a parole, lo Special One non sembra intenzionato a opporsi.