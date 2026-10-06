Il Napoli perde pezzi in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato 24 ottobre al Maradona con fischio d'inizio alle 18 e valida per l'ottava giornata di Serie A. Massimiliano Allegri infatti, per la sfida contro i giallorossi, dovrà fare sicuramente a meno anche di Antonio Vergara. Il fantasista azzurro ha rimediato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro nel corso di Italia-Turchia di Nations League disputata ieri. I tempi di recupero si aggirano intorno alle 3-4 settimane, rendendolo indisponibile per il match contro la squadra di Gasperini. Ma sabato 24 ottobre al Maradona non ci saranno neanche Favasuli, che nei giorni scorsi in Under 21 ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra e che tornerà dopo la sosta di novembre, e il lungodegente Buongiorno, il cui rientro è fissato per gennaio 2027. Dovrebbero esserci invece Meret, l'ex Spinazzola, Marianucci, Giovane e Alisson Santos, così come Anguissa. In dubbio, infine, la presenza di McTominay (domani dovrebbe sostenere il via libera dopo l’ablazione per una lieve aritmia benigna) e Oliveira (lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, tempi di recupero tra due settimane e un mese).