"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". Parole e musica di Sam Beukema nel day-after di Napoli-Roma attraverso una Story su Instagram. Il difensore azzurro è stato protagonista in negativo del match, prima perdendosi l'avversario in occasione del 2-1 giallorosso e poi finendo a terra e accentuando un lieve contatto con Balerdi in occasione del 3-3. Sarebbe stato proprio l'argentino, pochi secondi dopo, a battere Meret per il definitivo pari al Maradona. Nelle scorse ore il centrale ex Bologna, subentrato a inizio ripresa al posto dell'infortunato Badiashile, era finito anche nel mirino della tifoseria giallorossa proprio per le polemiche successive al 3-3 nei confronti del direttore di gara, lamentando appunto un fallo che in realtà non c'era.