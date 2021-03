Napoli, Lobotka out: stamattina ha effettuato un drenaggio di ascesso tonsillare

Oltre a Petagna e Rrahmani, c’è anche Lobotka tra gli indisponibili per il Napoli, out anche dai convocati per il match con la Roma di domani sera. Il centrocampista slovacco ha dato forfait per una tonsillite, che oggi gli è costata anche un piccolo intervento. A confermarlo è stata la stessa società azzurra con un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Si precisa che Stanislav Lobotka in seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio”.