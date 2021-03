Roma-Napoli, i convocati di Gattuso: tornano Lozano e Manolas, out Petagna

Gennaro Gattuso ritrova due pedine fondamentali per il big match di domani sera con la Roma. All’Olimpico va in scena uno scontro diretto cruciale per la Champions League, con Fonseca che dovrà fare a meno di qualche giocatore importante e con soli due allenamenti sulle gambe dopo la vittoria in Ucraina. Il tecnico degli azzurri, invece, può tornare a contare su Lozano e sul grande ex Manolas, entrambi rientrati nell’elenco dei convocati dopo le lunghe assenze per infortunio. Out Petagna, Lobotka e Rrahmani come previsto, oltre a Di Lorenzo squalificato.

L’elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).