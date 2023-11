Mourinho tra derby e sirene arabe. Pellegrini punta la Lazio. Dybala torna in nazionale

Mou ha portato a casa solamente un derby su 3 e un altro passo falso non sarebbe accettato. Aouar convocato dall'Algeria

La sconfitta di Praga e le dichiarazioni di Mourinho hanno lasciato il segno nello spogliatoio della Roma: l'umore è basso e la voglia di sorridere ancora meno. Quando José Mourinho si mette a bastonare in casa propria, di solito c'è più tattica che ferocia. È un modulo, uno schema. Lo ha sempre fatto. Parafulmine e saetta allo stesso tempo, il portoghese ha preso la lunga rincorsa verso il derby direttamente dal centro storico di Praga. Mou ha portato a casa solamente un derby su 3 e un altro passo falso non sarebbe accettato. Intanto lo Special One è entrato nel mirino dell'Al-Ittihad, ma al momento si tratta solamente di una manifestazione di interesse.

Facile pensare che Mou l'anno prossimo non siederà sulla panchina della Roma, sarà facile credere pure che, senza il quarto posto, molti lo seguiranno e il progetto Roma rivivrà un nuovo inizio. Lorenzo Pellegrini non vuole mancare alla stracittadina. Ieri è tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione contro la Lazio. Il capitano è ai box dalla sfida di Europa League contro il Servette. In attacco ci sarà Dybala titolare. Affiancherà Lukaku e sarà la connessione con il centrocampo. Quando sono insieme in campo, la Roma segna il triplo rispetto a quando uno dei due non c'è. Insostituibili.

Nazionali, Scaloni chiama Paredes e Dybala. Aouar convocato dall'Algeria — Prima l'attesissimo derby contro la Lazio, poi la partenza per le nazionali. Come in ogni pausa, tanti calciatori giallorossi lasceranno Trigoria per raggiungere i ritiri delle proprie rappresentative e tra questi ci saranno anche Leandro Paredes e Paulo Dybala. La coppia giallorossa è stata infatti convocata per le prossime sfide contro Uruguay e Brasile valide per le qualificazioni al prossimo mondiale. Dopo il derby, anche Houssem Aouar raggiungerà il ritiro della nazionale algerina. Il ct Belmadi lo ha infatti convocato per le sfide contro Somalia e Mozambico.

