Argentina, Scaloni chiama Paredes. Torna tra i convocati anche Dybala

Prima l'attesissimo derby contro la Lazio, poi la partenza per le nazionali. Come in ogni pausa, tanti calciatori giallorossi lasceranno Trigoria per raggiungere i ritiri delle proprie rappresentative e tra questi ci saranno anche Leandro Paredes e Paulo Dybala. La coppia giallorossa è stata infatti convocata per le prossime sfide contro Uruguay e Brasile valide per le qualificazioni al prossimo mondiale. Il centrocampista argentino è un punto fisso di Scaloni (non salta infatti una convocazione dal giugno 2022). Diverso invece il discorso per la Joya che a causa degli infortuni ha più volte dovuto dare forfait all'albiceleste. Dybala torna infatti tra i convocati dopo quasi 8 mesi. L'ultima chiamata infatti risale addirittura al marzo 2023 nei match contro Panama e Curacao successivi alla vittoria del Mondiale. Per Paulo in quel caso 53 minuti in campo impreziositi da un gol.