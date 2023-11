Algeria, Aouar convocato per le sfide contro Somalia e Mozambico

La pausa per le nazionali si avvicina a grandi passi. Dopo il derby, anche Houssem Aouar raggiungerà il ritiro della nazionale algerina. Il ct Belmadi lo ha infatti convocato per le sfide contro Somalia e Mozambico valide per le qualificazioni al prossimo mondiale. A gennaio invece partirà per la Coppa d'Africa. Fin qui in giallorosso, l'ex Lione è sceso in campo 13 volte (660 minuti) realizzando anche due gol. Nell'ultima partita di Europa League contro lo Slavia Praga, è stato sostituito all'intervallo dopo un brutto primo tempo.