Verso Lazio-Roma, per Pellegrini derby più vicino: potrebbe andare in panchina

Il derby si avvicina e Pellegrini ha messo nel mirino la stracittadina. Il capitano ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e ad oggi la sua convocazione è possibile. Lorenzo non potrà partire dal 1' poiché la lesione ai flessori della coscia destra lo ha tenuto ai box per più di un mese, ma vuole dare una mano ai suoi compagni. Il numero 7 si era infortunato nel match europeo contro il Servette dopo che aveva messo a referto un gol e un assist in pochi minuti. Domani Pellegrini può andare in panchina, poi salterà nuovamente la Nazionale e resterà a Trigoria per farsi trovare al top della forma in vista della partita contro l'Udinese in programma il 26 novembre. Anche Spinazzola è recuperato per il derby ed è in ballottaggio con Zalewski sulla fascia sinistra, ancora out Smalling che proverà a rientrare dopo la sosta.