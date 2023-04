Mourinho suona la carica: “Domani in campo con 67mila amici”. Dybala rimane in dubbio

Lo Special One ha voluto caricare tutto l'ambiente in vista del decisivo match di domani: " Domani voglio avere 67milagiocatori in più. Spettatori è una cosa, spettatori-giocatori è un'altra". La Joya resta in dubbio: domani il provino decisivo

Il mercato giallorosso

La stagione è ormai entrata nel vivo ma la Roma sta iniziando a pianificare anche le mosse pre il prossimo calciomercato. Questo pomeriggio, ai microfoni di Rete sport è intervenuto Chris Megaloudis, agente di Bryan Reynolds, che ha parlato del suo assistito e dell'interesse mostrato dal Feyenoord nei suoi confronti: "Posso confermare di aver incontrato Pinto a Rotterdam. Sono abbastanza sicuro, ma non certo al 100% che ci sia stato anche un contatto diretto tra i dirigenti di Roma e Feyenoord ma non sono ovviamente al corrente del contenuto delle loro conversazioni". Non solo mercato in uscita però, Pinto sta pianificando anche il mercato in entrata infatti il matrimonio tra Aouar e la Roma è molto vicino. Sul giocatore del Lione c'era anche il forte interesse dell'Eintracht Francoforte. Il direttore sportivo, Markus Krosche, ne ha parlato ai microfoni di Kicker: "Dobbiamo sentire la convinzione che un giocatore voglia assolutamente unirsi a noi. Se non c'è allora diciamo di no. Questo accordo non si farà". Su di lui c'è anche il Betis, ma i giallorossi sono in vantaggio per assicurarsi il giocatore a parametro zero.