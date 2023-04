Roma-Feyenoord, la rifinitura dei giallorossi: c’è Dybala. Assenti Karsdorp e Svilar

Vigilia di coppa per la Roma. I giallorossi domani sono impegnati nel delicato impegno europeo contro il Feyenoord. Nella rifinitura di oggi Mourinho scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. C'è Paulo Dybala. L'argentino ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e oggi svolgerà l'intera sessione insieme ai suoi compagni. Non ci sono Karsdorp e Svilar. Cristante dopo la ferita alla palpebra sinistra si allena con una vistosa fasciatura in testa. Il portiere è out a causa di una grastroenterite. In difesa ballottaggio tra Llorente e Ibanez. Sulla fascia sinistra torna Spinazzola dopo il turno di riposo con l'Udinese. Zalewski partirà dal 1' a destra. In avanti Abraham favorito su Belotti. Alle 13.30 il mister parlerà in conferenza stampa insieme a Cristante.