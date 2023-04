Calciomercato, Aouar sempre più vicino alla Roma: l’Eintracht si defila

Le parole del ds del club tedesco: "Questo accordo non si farà". Su di lui c'è anche il Betis, ma i giallorossi sono in vantaggio

Il matrimonio tra Aouar e la Roma è molto vicino. Il franco algerino ha già svolto delle visite mediche nella Capitale qualche settimana fa e Pinto ha anticipato la concorrenza. Sul giocatore del Lione c'era anche il forte interesse dell'Eintracht Francoforte. Il direttore sportivo, Markus Krosche, ne ha parlato ai microfoni di Kicker: "Dobbiamo sentire la convinzione che un giocatore voglia assolutamente unirsi a noi. Se non c'è allora diciamo di no. Questo accordo non si farà". Su di lui c'è anche il Betis, ma i giallorossi sono in vantaggio per assicurarsi il giocatore a parametro zero.