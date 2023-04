Megaloudis (ag. Reynolds): “C’è stato un contatto diretto tra la Roma e il Feyenoord”

Chris Megaloudis, agente di Bryan Reynolds, è intervenuto ai microfoni di Retesport per parlare del suo assistito e dell'interesse mostrato dal Feyenoord nei suoi confronti: "Posso confermare di aver incontrato Pinto a Rotterdam. Sono abbastanza sicuro, ma non certo al 100% che ci sia stato anche un contatto diretto tra i dirigenti di Roma e Feyenoord ma non sono ovviamente al corrente del contenuto delle loro conversazioni". Queste le prime di Megaloudis che poi prosegue: "Aggiungo che per via di alcuni trascorsi negli USA, ho un rapporto di lunga data con il direttore del Feyenoord. Ci conosciamo da molti anni visto che ha collaborato nel recente passato con il Chivas USA e i LA Galaxy". L'agente del terzino statunitense ha poi concluso: "Colgo ogni occasione per parlare dei miei giocatori con persone qualificate per capire come e se sono seguiti dai club ma ci tengo a specificare che una conversazione su un giocatore non significhi automaticamente che un club abbia un interesse formale per quel giocatore. Non credo sia giusto andare oltre con queste speculazioni per rispetto del Westerlo".