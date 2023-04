Cristante: “I Friedkin stanno creando un grande club. Domani pronto per giocare”

Vigilia di coppa per la Roma che domani affronterà il Feyenoord nel ritorno dei quarti di Europa League. Cristante ha parlato prima di José Mourinho per presentare alla stampa il match con il Feyenoord. Il centrocampista giallorosso oggi si è allenato con una vistosa fasciatura sulla testa, ma vuole esserci domani. Il numero 4 è un fedelissimo di Mourinho e difficilmente rinuncia a lui.

Questa squadra è più da scontro secco rispetto al campionato? "Non credo, è più una questione di rosa. Magari a fine stagione siamo arrivati con tanti infortuni e quando arrivano tutte partite decisive magari inconsapevolmente in alcune si dà qualcosa in più in altre meno. In questo momento siamo tutti e stiamo avendo più continuità in entrambe le competizioni".