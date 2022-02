Rabbia Mou: “Roma senza personalità”. Ibanez out un mese, Abraham ok col Sassuolo

Le parole dell'allenatore giallorosso hanno fatto molto discutere. Dall'infermeria arrivano sia buone che cattive notizie: per Abraham nulla di serio, al contrario di Ibanez, mentre il rientro di Spinazzola è sempre più vicino

Dall'infermeria giallorossa arrivano notizie a dir poco contrastanti. Dopo essere uscito anzitempo dal match di San Siro contro l'Inter per un problema muscolare alla coscia destra, gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione per Tammy Abraham. L'attaccante inglese dovrebbe essere quindi regolarmente in campo domenica contro il Sassuolo con al suo fianco non più Zaniolo come accaduto in tutte le ultime partite giallorosse, ma presumibilmente uno tra Felix e Shomurodov. Un'altra notizia positiva in casa giallorossa arriva da Leonardo Spinazzola. Nei prossimi giorni è atteso a Trigoria in prof. Lempainen che lo aveva operato lo scorso luglio per valutarne i progressi. Dopo la visita del chirurgo potrebbe arrivare l'ok definitivo per il rientro completo alle attività. Per rivederlo in campo però bisognerà attendere comunque un del tempo. La brutta notizia arriva invece dalle condizioni di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano ha riportato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro rimediata nel contrasto con Darmian durante Inter-Roma di martedì. Il numero 3 giallorosso starà fuori 5 settimane circa. Salterà quindi cinque gare di campionato più almeno l'andata di Conference. L'obiettivo è il derby del 20 marzo ma è più probabile torni dopo la sosta.