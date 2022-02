Abraham quasi sì per il Sassuolo

Per il centravanti inglese il problema al flessore della coscia destra sembra essere di minore entità

Accertamenti per entrambi oggi, anche se c’è più ottimismo per Tammy Abraham che non per Roger Ibanez, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per il centravanti inglese, infatti, il problema al flessore della coscia destra sembra essere di minore entità rispetto alle prime indicazioni che si erano avute martedì sera a San Siro, nella gara di Coppa Italia persa contro l’Inter. Insomma, domenica prossima, in casa del Sassuolo, Abraham dovrebbe esserci. C’è invece meno ottimismo per Ibanez, che oggi farà gli accertamenti al ginocchio sinistro, che ha subito un trauma.