Una stagione a “zero tituli”: l’incubo di Mou si avvicina

Squadra impantanata tra il sesto e il settimo posto, con l’orizzonte sfocato della quarta posizione occupata dalla Juventus

Il vecchio e pungente José Mourinho avrebbe usato una celebre frase, a lui molto cara, per descrivere l’attuale stagione della sua prima Roma: c’è aria di “zero tituli”. Non che i Friedkin si aspettassero subito un trofeo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, ma con un campionato all’insegna della mediocrità, dove la squadra è impantanata tra il sesto e il settimo posto, con l’orizzonte sfocato della quarta posizione occupata dalla Juventus, la Coppa Italia ha raccontato come la creatura dello Special One non solo non sia ancora attrezzata per vincere, ma soprattutto ancora lontana dal poter competere. Nelle partite dove sale il livello dell’avversario, la Roma continua a mancare clamorosamente, con l’eccezione (che conferma tristemente la regola) della sfida di Bergamo con l’Atalanta, unico successo stagionale con una squadra che la precede in classifica.