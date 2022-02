L’Olbia Calcio risponde a Mourinho: “La C come la A, ma più poetica e romantica”

La società sarda ha contestato tramite un video pubblicato su Twitter le parole rese note questa mattina riguardanti il discorso di Mourinho alla squadra negli spogliatoi di San Siro

Nello sfogo post Inter-Roma reso pubblico questa mattina, Mourinho ha fatto un passaggio anche sulla Serie C che è stato ripreso e contestato dall'Olbia Calcio, squadra che milita proprio nella terza serie italiana. Il club sardo ha pubblicato sui suoi profili social un video nel quale è ritratto l'allenatore Canzi mentre sta rimproverando la sua squadra. La didascalia del video è diretta proprio allo Special One: "Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica".