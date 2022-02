Stadi, Costa: “Verso il 75% della capienza, presto si arriverà al 100%”

L'obiettivo è riportare tutti i tifosi allo stadio. Il nuovo provvedimento scatterà l'1 marzo

Come già anticipato da La Gazzetta dello Sport il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa è tornato a parlare della capienza degli stadi. "C'è 'è stato un incremento al 75 per cento e presto si arriverà al 100 per 100 della capienza. Credo che per la fine del campionato ci saranno gli stadi pieni" queste le dichiarazioni rilasciate questa mattina. Questa notte infatti si è conclusa la riunione della Commissione Affari Costituzionali al Senato indetta per approvare anche gli emendamenti per l'ingresso negli impianti sportivi: si passerà prima al 75% per gli impianti all'aperto e al 60% per quelli al chiuso. Con ogni probabilità il provvedimento scatterà l'1 marzo, anche se in molti vorrebbero renderlo attivo già il 22 febbraio, giorno in cui il decreto entrerà in vigore.