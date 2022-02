Spinazzola, il Prof. Lempainen è atteso a Roma: il rientro non è più un miraggio

Per l'esterno nato a Foligno il rientro in campo sembra essere ormai vicino. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ok del chirurgo che lo ha operato per il rientro completo in squadra

Nel caos totale in cui è crollata la Roma dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter e il successivo sfogo di Mourinho nel post partita diventato di dominio pubblico, una luce per la stagione romanista potrebbe arrivare da Leonardo Spinazzola. Come riportato da Sky Sport, è attesa nei prossimi giorni la visita a Trigoria del Prof. Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato lo scorso luglio. L'esterno giallorosso si sottoporrà a test fisici e atletici, oltre ai consueti controlli di rito, sotto la attenta supervisione del chirurgo che ne valuterà così i progressi. In caso di esito positivo, il calciatore potrebbe riprendere al 100% le attività sul campo, svolgendo l'allenamento completo anche con la squadra. Per il rientro definitivo in campo bisognerà però aspettare del tempo, visto che il ragazzo è fermo ormai da 7 mesi.