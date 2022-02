Tempestilli: “Grave far uscire lo sfogo sui giornali. Spero dia una scossa”

L'ex giallorosso ha voluto esprimere la sua opinione riguardo lo sfogo del portoghese dopo l'ultima sconfitta giallorossa in Coppa Italia: "Grave che qualcuno lo abbia fatto uscire"

"Sono momenti che devi vivere dall'interno, può essere stato fatto per stimolare in modo forte il gruppo. Ognuno pensa e valuta cosa fare in base ripeto ai momenti e a seconda di chi ha davanti. Magari fino ad oggi Mou aveva detto altre cose provando ad invertire la rotta. Non è uno stupido e se ha fatto una mossa del genere è ponderata. Speriamo dia una scossa".