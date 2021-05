Mourinho ricorda la vittoria dell’Europa League: “Un bagaglio speciale” – FOTO

Il tecnico portoghese celebra il successo del 2017 con il Manchester United

Prosegue il "periodo amarcord" di José Mourinho. Dopo aver celebrato la vittoria in Champions con l'Inter nel 2010, il futuro allenatore della Roma ha ricordato l'Europa League conquistata col Manchester United quattro anni fa. Sul suo profilo Instagram, lo Special One ha pubblicato la foto che lo ritrae con il trofeo e scritto "24 maggio 2017. Tornando dalla Svezia con un bagaglio a mano speciale". Proprio al termine della finale con l'Ajax Mou si fermò a parlare con Kluivert, che ritroverà alla Roma: il tecnico disse all'olandese di seguirlo per "fare la storia insieme".