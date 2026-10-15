Il talento in casa Real non manca. Da Mbappé a Diomandé, i giocatori di qualità sono tanti. L’undici di Mou è sensazionale, panchina compresa. Contro la Roma si è visto: una squadra che può alzare il livello in cinque minuti e ribaltare una partita da sotto di due gol. Ma al portoghese non basta. Continua a guardarsi intorno. Uno, ieri sera, lo ha visto da vicino. “Sapevo già che era forte, ma vederlo da vicino è stata la prima volta”, ha detto ai microfoni di TNT Sports. Parole per elogiare Wesley. E un apprezzamento non indifferente. Ma il brasiliano pensa solo alla Roma. Mou si dovrà accontentare di vederlo da fuori. Ancora per un po'