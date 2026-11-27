"È passato a un giornale che mi tratta molto male, quindi non posso parlargli", le parole dello Special One
L'Olimpico omaggia Mourinho, lui risponde emozionato: "Sono senza parole"
Non sarà mai un allenatore come gli altri, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Josè Mourinho, alla vigilia della partita contro l'Alaves, ha parlato in conferenza stampa a Madrid e una volta terminate le domande è andato ad abbracciare suo cugino (un giornalista in prima fila) regalando un altro dei suoi siparietti al web. "Questo qui è mio cugino, uno dei migliori giornalisti del Portogallo... ma è passato a un gruppo che mi tratta molto, molto male, quindi non posso parlargli", ha detto abbracciandolo e sorridendo al resto della sala stampa in un video che ovviamente è già virale.
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