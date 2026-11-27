Non sarà mai un allenatore come gli altri, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Josè Mourinho, alla vigilia della partita contro l'Alaves, ha parlato in conferenza stampa a Madrid e una volta terminate le domande è andato ad abbracciare suo cugino (un giornalista in prima fila) regalando un altro dei suoi siparietti al web. "Questo qui è mio cugino, uno dei migliori giornalisti del Portogallo... ma è passato a un gruppo che mi tratta molto, molto male, quindi non posso parlargli", ha detto abbracciandolo e sorridendo al resto della sala stampa in un video che ovviamente è già virale.

🤣 Momentazo final de Mourinho: su primo periodista estuvo en la rueda de prensa y así bromeó con él@anarasueros pic.twitter.com/8yJHqNgU5O — Diario AS (@diarioas) November 27, 2026