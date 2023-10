Mourinho: “Mi fido di Zalewski ed El Shaarawy”. Llorente torna col Monza, Smalling no

Palladino: "Dispiace per Gomez. Con la Roma solo al 100%". Pjanic deluso dai giallorossi

Nel frattempo continuano anche le indiscrezioni attorno al futuro del tecnico portoghese, in scadenza a giugno: in Spagna si parla di un ritorno suggestivo al Real Madrid mentre - nonostante il rientro a Londra del mister durante la sosta - non ci sono stati neanche adesso incontri con i Friedkin. In ogni caso il presente di Mourinho e della Roma adesso si chiama Monza, che sotto la guida di Raffaele Palladino sta facendo benissimo:"Dobbiamo comportarci esattamente come qualche settimana fa all'Olimpico contro la Lazio. Affrontiamo una squadra con una grande rosa. Dovremo fare una partita molto attenta, perché se abbassiamo la guardia anche solo dell'1% è un male. Gomez? Dispiace aver perso il Papu perché perdiamo un grande calciatore e un grande uomo. Si era integrato benissimo ed è davvero un peccato. Eravamo consapevoli di questa cosa ma il gruppo ha reagito bene", le parole dell'allenatore dei brianzoli in conferenza. Infine l'intervista rilasciata da Miralem Pjanic, che dice la sua sull'inizio di stagione non esaltante della Roma: "Sono sorpreso che non sia partita come doveva. Ha una rosa più completa rispetto all'anno scorso e un attacco fortissimo. Dovrebbe essere più in su in classifica".