Roma Primavera, Mourinho e Foti in tribuna

Match molto importante nel campionato primavera tra Roma e Milan, i padroni di casa ospitano la capolista. Ospiti speciali di questa partita parte dello staff della prima squadra. Infatti, le telecamere di Sportitalia pescano in tribuna Josè Mourinho e il suo secondo Salvatore Foti, arrivati a Trigoria in cerca di giovani da integrare in prima squadra. Tra i giovani in campo anche Joao Costa, già convocato dal tecnico portoghese in questa stagione. Insieme ai due membri della panchina presente anche Nuno Santos, preparatore dei portieri, dunque osservato speciale il portiere giallorosso Marin.