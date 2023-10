Pjanic: “Sorpreso dall’avvio della Roma. Dovrebbe stare più in alto in classifica”

Miralem Pjanic è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a SportMediaset nella quale si è soffermato sull'avvio di campionato della formazione giallorossa: "Sono sorpreso che la Roma non sia partita come doveva. Ha una rosa più completa rispetto all'anno scorso e un attacco fortissimo. Dovrebbe essere più in su in classifica". Queste le prime parole del bosniaco che poi conclude parlando dei migliori allenatori avuti in carriera: "Ne ho avuti tanti bravissimi, partendo da Luis Enrique, passando per Spalletti e Allegri fino a Sarri. Se dovessi dirne uno direi Allegri: abbiamo passato tanti anni insieme e vinto tanto".