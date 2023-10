Assedio a Mou, lo cerca il Real Madrid ma non i Friedkin

Tra una squalifica per duping del Papu Gomez (giocatore del Siviglia in finale a Budapest) e i dubbi di formazione, con i redivivi Smalling e Llorente tornati in gruppo, difficilmente oggi in conferenza stampa (ore 14.30) Josè Mourinho avrà tempo e voglia di tornare sul l'argomento che tiene in ansia molti tifosi della Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. L'appuntamento per capire il suo futuro lo ha già dato, il prossimo 30 giugno, alla scadenza del contratto. Ma le voci su dove andrà lo Special One continuano incessanti. L'ultima dalla Spagna che lo vede come successore di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid.