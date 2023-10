Roma da Champions con Lukaku titolare: cinque reti e dieci punti

Da quando gioca titolare il belga ha dato una sostanziosa mano a José Mourinho

Redazione

Con Romelu Lukaku è una Roma da Champions League. Questo dicono i numeri, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, con l'attaccante belga al centro dell'attacco giallorosso. Da quando si è preso la titolarità, quindi senza contare i minuti finali contro il Milan nel giorno del suo esordio (1 settembre), l'ex interista ha dato una sostanziosa mano a José Mourinho, che oggi (alle 14.30) parlerà a Trigoria nella conferenza stampa alla vigilia del match col Monza. Da Roma-Empoli, in poi, quindi, in campionato Lukaku ha realizzato 5 gol in 5 partite (più 2 in altrettante partite in Europa League), che hanno portato ai giallorossi 10 punti.

Meglio hanno fatto solo Fiorentina (13) e Milan (12) mentre Juventus e Inter hanno ottenuto gli stessi punti della Roma. L'arrivo del belga ha spostato gli equilibri della squadra, garantendo quel riferimento in attacco che è mancato nella scorsa stagione.

Con un Lukaku in queste condizioni sognare un posto tra le prime quattro è lecito, nonostante le tante difficoltà che la squadra deve fronteggiare in questo periodo. Del suo stato di grazia sta beneficiando anche Andrea Belotti, che dovrà fare coppia con lui almeno fino al ritorno di Paulo Dybala: il Gallo ha già segnato 5 reti tra campionato (3) ed Europa League (2), cioè una in più rispetto a tutta la passata stagione.

