Delusione. Rammarico. Non c'è un sostantivo adatto per descrivere il finale di Roma-Real Madrid. I giallorossi avevano la partita in pugno: avanti di due gol a dieci minuti dalla fine. Poi, il dramma. O meglio, gli angoli. Corner a ripetizione e tre reti: il Real si salva e porta a casa la partita. Nel post partita, Mourinho e Gasperini hanno dato la propria lettura della gara. Le risposte sono state schiette e non è mancato nemmeno un battibecco a distanza. "La Roma era morta, sia tatticamente che fisicamente. Giocare ad un certo ritmo lo paghi", ha detto Mou, sottolineando come la maggiore freschezza dei blancos abbia fatto la differenza nel finale. La risposta di Gasp non si è fatta attendere. Il tecnico piemontese ha replicato senza giri di parole: "Noi stanchi? No, semmai il Real lo era. Noi potevamo fargli altri gol, li abbiamo surclassati". Alla fine ha vinto il Real. La Roma esce a testa alta, ma con tanta amarezza. Perché una partita del genere, avanti di due gol a dieci minuti dalla fine, non puoi lasciartela scappare così.