Mourinho: “La mia felicità alla Roma”. Cristante fino al 2027: è fatta

Lo Special One: "Stiamo crescendo come club, la Conference indimenticabile". Ibanez al settimo cielo col Brasile: "Dico grazie a Mou". Per il 4 rinnovo definito, Pellegrini stila il programma per il rientro

Francesco Iucca

Altro giro, altra intervista per José Mourinho che oggi torna a raccontarsi nella sua avventura alla Roma."In questo club sto bene e ho un bel rapporto con tutti, sono felice. E ho ritrovato un campionato competitivo, poi ci sono squadre come la Roma che stanno crescendo anche in senso più ampio, come società. La pausa invernale? Bisognerà sbagliare il meno possibile. Stiamo cercando soluzioni che possano esporci al minimo ai rischi. Vincere la Conference è stato veramente indimenticabile. Volevo rimanere a Roma, abbiamo vinto per la gente", le sue parole .

Intanto ha intenzione di prolungare la sua permanenza a Trigoria anche Bryan Cristante, che ha raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2027 a 3 milioni più bonus. Una decisione anche da parte della società giallorossa, suffragata dall'importanza che riveste per Mourinho e dai numeri: unico centrocampista della Roma in gol in campionato, primo per chilometri percorsi e non solo. Il numero 4 si giocherà il posto con Matic nelle prossime partite, con Lorenzo Pellegrini che tornerà in mediana. In questi giorni il capitano giallorosso lavorerà tra palestra e fisioterapia con lo staff del club ma anche con i propri collaboratori, dal nutrizionista all'osteopata del Coni, un fisioterapista e un preparatore con un passato nello staff di Federer. Mourinho spera poi anche di trovare più sostegno dai suoi esterni, che in questo inizio di stagione sono ancora a zero assist.

Chi invece è partito alla grande è Roger Ibanez, ora impegnato in ritiro con la nazionale brasiliana: Non ci credevo. Quando ho sentito il mio nome, ho capito di essere stato convocato. Posso solo ringraziare Mourinho, da quando è arrivato mi ha dato fiducia, mi ha lasciato libero di fare quello che volevo in campo, mi ha dato consigli, mi ha detto cosa era giusto fare, ha parlato anche con il ct Tite. La Conference è stato un momento inspiegabile, uno dei più belli della mia vita". A proposito di nazionali, nel pomeriggio è esceso in campo Edoardo Bove, ma la sua prestazione è stata opaca con l'Italia under 21 contro l'Inghilterra. Stasera invece tocca a Celik e Zalewski. In queste ore sarà impegnata anche l'Argentina di Paulo Dybala, vittoria di mercato della Roma ma grande rimpianto del Monza:"Il procuratore è venuto a casa mia, ma il calciatore cercava un top club. Ci disse di no per questo motivo, io ho provato a convincerlo. Lo volevo fortemente al Monza, ma il giocatore non ha mai dato aperture",le parole dell'ad Adriano Galliani. Infine le parole di Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Roma: "Il dossier stadio della Roma va avanti, è nelle mani del Sindaco, vediamo nei prossimi giorni quello che succede".