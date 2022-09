Lavoro personalizzato per Pellegrini: così vuole riprendersi la Roma

Lorenzo Pellegrini sta lavorando duramente per riprendersi la Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il capitano giallorosso, tornato dalla Nazionale per un problema al flessore, in questi giorni lavorerà a Trigoria insieme agli altri infortunati tra palestra e fisioterapia per farsi trovare pronto per la trasferta di San Siro. Con il rientro a pieno regime di Zaniolo, tornerà a centrocampo in coppia con uno tra Matic e Cristante (fresco di rinnovo contrattuale) e dovrà abituarsi al nuovo ruolo che comporta molti più sacrifici in fase di copertura. Nel frattempo continuerà a lavorare con il suo staff personale. Oltre ai professionisti messi a disposizione dalla Roma, ha anche un nutrizionista, un osteopata (Maurizio Mafrica, collaboratore del Coni), un fisioterapista e preparatore (che in passato ha collaborato anche con Federer, Piergiorgio Luciani) oltre ad un dentista che lo aiuta a livello posturale (Daniele Puzzilli). Anche grazie a loro Pellegrini vuole tornare ad essere quel giocatore determinante che lo scorso anno ha fatto ricredere anche i più scettici: la Roma, considerate pure le difficoltà in zona gol, ha bisogno del suo capitano. E il capitano è pronto a rispondere presente.