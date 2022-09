Italia-Inghilterra under 21, partita negativa per Bove: fuori all’intervallo

Edoardo Bove è stato il primo dei giocatori della Roma a scendere in campo con la sua nazionale. Il giovane centrocampista giallorosso è stato inserito nela formazione titolare dell'Italia Under 21 contro l'Inghilterra. Nell'amichevole in corso a Pescara, il classe 2002 ha però giocato un primo tempo decisamente negativo, così come per tanti compagni visto lo 0-2 all'intervallo. Anche per questo il ct azzurro Nicolato lo ha tolto dopo i primi 45 minuti, facendo entrare in campo lo juventino Fagioli.