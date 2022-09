Onorato: “Il dossier stadio della Roma è nelle mani del Sindaco”

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Roma, ha parlato del progetto del nuovo stadio di Roma e Lazio. Lo ha fatto nella cornice del Salone d’Onore del Coni, in occasione della presentazione della nuova stagione della Lega Calcio a 8: "Il dossier stadio della Roma va avanti, è nelle mani del Sindaco, vediamo nei prossimi giorni quello che succede. Per quanto riguarda il Flaminio noi abbiamo consegnato al presidente Lotito tutti i documenti, il progetto deve arrivare da lui, è tutto nelle sue mani, vediamo nei prossimi giorni che risposta arriva”. Inizia così l'intervento di Onorato che poi prosegue: "Gli altri dieci impianti chiusi sono tutti finanziati. Roma è riuscita a prendere a piene mani i fondi del Pnr, si tratta di circa 31 milioni di euro, ossia di una cifra enorme. Adesso inizia una fase molto faticosa perché, si sa, dallo stanziamento, al cantiere, fino all’opera è una guerra burocratica". L'Assessore ha poi concluso parlando del percorso intrapreso dalla Lega Calcio a 8: “È una realtà che rappresenta un vanto per la nostra città, perché riunisce grandi campioni del calibro di Francesco Totti e i ragazzi dei nostri quartieri. Un elemento di aggregazione sociale che, mi permetto di dire, genera anche economia. La nostra è una città che deve vivere di quattro leve: sport, turismo, la moda e i grandi eventi. Su questo dovremmo puntare e campare brutalmente”.