Cristante, lo stacanovista della Roma. Ecco perché è importante per Mourinho

Cristante c'è sempre per Mourinho e per la Roma. L'allenatore portoghese si fida cecamente del suo centrocampista e non ci rinuncia praticamente mai. In campionato ha giocato 585 minuti su 630 totali, partendo sempre titolare. La partita contro l'Udinese è stata l'unica in cui ha lasciato il campo in anticipo, al 46', per dare spazio a Belotti. Il rinnovo di contratto fino al 2027 con i giallorossi non è un caso, ma un attestato di stima da parte del tecnico e della società. Le statistiche personali di Bryan in questo avvio di Serie A, confermano la sua importanza all'interno della rosa capitolina.

Percorre più km ed è l'unico centrocampista ad aver segnato

Sono bastati 33 minuti a Cristante per sbloccare il primo impegno stagionale della Roma contro la Salernitana. Il suo gol da fuori area (lui e Dybala sono gli unici romanisti ad aver segnato da fuori area in Serie A) è stato determinante per portare a casa i primi 3 punti in campionato. Inoltre, il classe 95' è l'unico centrocampista giallorosso ad aver realizzato una rete in questa Serie A, con Pellegrini che ha fatto centro solo in Europa League contro l'Helsinki.

Il numero 4 di Mourinho è anche il calciatore che percorre più km nella Roma: ben 11.393. Lo seguono Pellegrini (11.218) e Matic (10.302). È il giallorosso che ha effettuato più passaggi in campionato (340, gli stessi di Ibanez) e 275 gli sono riusciti, con una percentuale di successo dell'80.9%. Secondo romanista per palloni recuperati, 41 come Pellegrini, dietro a Ibanez (50). È anche il secondo giocatore giallorosso che vince più duelli: 44. Prima di lui c'è ancora Ibanez con 50. Cristante se la cava bene anche nei duelli aerei grazie al suo 1,86 di altezza, che lo aiuta sicuramente. In questo campionato solamente Abraham (196 centimetri) ha fatto meglio in alta quota con 14 duelli vinti. Bryan ha avuto la meglio in 13 occasioni.

Riccardo Casoli