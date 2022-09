Roma, fasce non protette: nessun assist da parte degli esterni e pochi cross utili

L’attacco dei giallorossi non riesce a carburare, le deludenti prestazioni dei terzini incidono molto sul reparto offensivo di José Mourinho

Daniele Aloisi

Benedetta sosta per la Roma, Mourinho in queste due settimane avrà tempo per recuperare qualche giocatore e correggere le cose che non vanno. Non solo l’attacco, ma anche le coppie d’esterni stanno deludendo il mister fino a questo momento. Tra Spinazzola, Karsdorp, Zalewski e Celik, l’ultimo è quello che ha iniziato meglio la stagione ma i dati sui cross utili sono preoccupanti. I giallorossi in questa classifica si piazzano al 16esimo posto: solo Atalanta, Sampdoria, Udinese e Lazio hanno fatto peggio. Su 33 passaggi alti tentati dai quattro esterni solamente 6 sono andati a buon fine. E tra campionato e coppa sono 0 gli assist messi a referto. Se l’attacco zoppica è anche per la poca precisione in fase offensiva delle ali.

Tanti errori e condizione atletica non ottimale: solo Celik salva la faccia

La condizione fisica e gli infortuni non aiutano la Roma. Leonardo Spinazzola ancora deve recuperare a pieno dopo la rottura del tendine d’Achille che lo ha tenuto ai box per 9 mesi. Mancano alla squadra le sue accelerazioni e la sua capacità di saltare l’uomo con naturalezza. Il numero 37 ha anche rinunciato alla Nazionale per farsi trovare pronto per il rientro dalla sosta. Prima del Mondiale ci saranno 12 partite da affrontare tra campionato ed Europa League. Per l’Inter scalda i motori Zalewski. Nicola dopo l’exploit della passata stagione è partito un po’ in sordina anche a causa di un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare gli ultimi tre match.

Da lui Mou e i tifosi si aspettano di più, infatti è l’unico esterno a non aver creato neanche una grande occasione per i compagni. Sulla destra non ci sarà una staffetta, almeno fino al 2023, vista l’assenza di Karsdorp dovuta alla lesione al menisco. Quindi da quella parte si parlerà solo turco per un bel pò di tempo. Celik ha avuto un buon impatto con il mondo Roma ed è tra i più propositivi dei quattro. Undici passaggi chiave per i compagni ed è insieme a Dybala il secondo calciatore della rosa ad aver creato più big chance (4). Una in meno di Lorenzo Pellegrini. Pesa anche per l’ex Lille la casella degli assist ancora bloccata a 0.