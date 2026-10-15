La notte da ex più romanista che ci sia mai stata. Mourinho è tornato all'Olimpico per la prima volta da avversario e la serata è stata tutt'altro che banale. Sotto 1-3, il Real ha subito i colpi della Roma di Gasperini, prima di ribaltare tutto con tre gol in dieci minuti. Alla fine è stato Mou a esultare. Senza lasciarsi andare troppo, ma portando a casa una vittoria pesantissima. In casa giallorossa resta tanta delusione per una partita che sembrava ormai in cassaforte. Ma Mourinho, al di là del risultato, non ha dimenticato la sua Roma. Dopo il fischio finale, infatti, ha incontrato Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Dybala. Tre giocatori con i quali lo Special One aveva instaurato un rapporto forte e che lo hanno aspettato nel parcheggio dell’Olimpico per salutarlo come testimonia il video di un tifoso che è diventato virale sui social.

A colpire, soprattutto, è stato il momento con Lorenzo. I due non si erano lasciati benissimo dopo l'esonero del portoghese, nel gennaio 2024. A pesare era stato un malinteso: Mourinho aveva lasciato nello spogliatoio di Pellegrini l'anello della Conference League, accompagnato da una dedica dal significato polemico. Il tecnico avrebbe voluto maggiore sostegno dal capitano, mentre Lorenzo rimase ferito da quella situazione e avrebbe preferito un confronto diretto. In seguito, però, i due chiarirono e Pellegrini spiegò che il loro rapporto era sempre stato meraviglioso. Ecco perché quel saluto fuori l'Olimpico non era scontato. Il tempo e le incomprensioni avevano lasciato qualche strascico, ma non cancellato il legame costruito in quei due anni e mezzo. Mourinho è tornato da avversario, ha battuto la Roma con una rimonta clamorosa, ma alla fine si è fermato a parlare con chi aveva condiviso una parte importante della sua storia giallorossa. In pieno stile Mou.