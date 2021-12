Mourinho: “Giocheremo per vincere”. A riposo Smalling, Mkhitaryan e Rui Patricio

Mourinho ha annunciato che farà riposare qualche titolare mentre il CSKA dovrà fare a meno di Carey. Domani per Fuzato sarà l'esordio stagionale da titolare sulla scia di Doni e Julio Sergio e Alisson

Mentre in tutta Italia si festeggia l'Immacolata concezione, per la Roma è giornata di vigilia. La squadra, infatti, scenderà in campo domani contro il CSKA Sofia nell'ultima partita nel girono di Conference League. I giallorossi hanno svolto questa mattina la rifinitura a Trigoria per poi partire alla volta della Bulgaria dove Mourinhoe Cristantehanno preso parte alla conferenza stampa. Lo Special One ha annunciato dei cambi di formazione: "Abbiamo visto il campo, c’è un metro di neve, sarà ovviamente molto difficile. Dobbiamo anche far riposare qualche giocatore per forza, ti dico già Rui Patricio, Smalling e Mkhitaryan, non verranno con noi. Ma andiamo con il miglior gruppo possibile per vincere la partita" ribadendo il suo obiettivo finale: "Non sono cambiato, prima volevo la Champions, ora voglio vincere la Conference”. Il centrocampista invece ha descritto la partita come un occasione importante per ripartire. Questa mattina ha parlato anche Mladenovche ha annunciato l'indisponibilità di Careyper alcuni problemi personali. La Roma intanto ha lanciato la campagna natalizia, 'E' un Natale magico', mediante un simpatico video con protagonisti Pellegrini e Abraham. La società ha anche dato vita a un'iniziativa per distribuire coperte ai senza tetto.