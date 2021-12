CSKA Sofia-Roma: scatta l’ora di Fuzato, il brasiliano che sogna Alisson

Domani alle 18.45 andrà in scena l’atto conclusivo della fase a gironi della Conference League. A difendere la porta non ci sarà Rui Patricio ma è il momento dell’ex Palmerais

Dalle spiagge brasiliane al gelo della Bulgaria, le condizioni climatiche non sorridono a Fuzato. Ma per il classe 97 è arrivato il momento dell’esordio in una competizione europea. A Roma dal 2018, pagato meno di 500mila euro dall’allora DS Monchi superando la Fiorentina. Dopo un prestito in Portogallo la scorsa stagione ha fatto ritorno a Trigoria a gennaio. Nelle ultime partite del precedente campionato dopo l’infortunio di Pau Lopez ha fatto intravedere buone cose. Fonseca lo ha preferito anche a Mirante nel derby vinto 2-0 del maggio scorso. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Mourinho non ha avuto paura a mettersi a disposizione: “Sono pronto per fare il titolare e avere continuità”. L’arrivo di Rui Patricio in estate ha sbarrato la strada al giovane portiere. Lo Special One nonostante le zero presenze stagionali non gli ha mai fatto sentire una mancanza di fiducia: “Fuzato è un fedelissimo anche se non ha mai giocato. Se una gara dovrà partire titolare non è un problema”. Oggi Mourinho ha annunciato l’assenza del portiere portoghese. Il numero 87 giallorosso domani ha una grande opportunità nello stadio dell’Esercito bulgaro di Sofia.