Trigoria: per Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo gestione programmata – VIDEO

Giallorossi in campo per l'ultimo allenamento prima della partenza per Sofia

Redazione

È iniziato l'allenamento di rifinitura a Trigoria prima della partenza per la Bulgaria dove la Roma, domani pomeriggio sarà impegnata per l'ultimo appuntamento del gruppo C di Conference League contro il CSKA Sofia. Al termine della seduta la partenza della squadra per Sofia, in serata (alle 18 italiane) la conferenza stampa di Mourinho e Cristante.

LIVE:

11.50: Lalin propone e fa sviluppare nuovi esercizi con il pallone per i passaggi di prima. Inoltre richiede costantemente qualità agli interpreti coinvolti.

11.45: Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo stanno svolgendo una gestione programmata, il che significa un allenamento non del tutto insieme ai loro compagni: iniziano quindi in gruppo ma successivamente procederanno con esercizi mirati. Bryan Reynolds accusa una gastroenterite.

11.42: Comincia l'allenamento con degli esercizi di riscaldamento.

La probabile formazione di CSKA Sofia-Roma

Contro i bulgari Mourinho potrebbe confermare ancora una volta la difesa a tre, con Kumbulla dall'inizio al posto dell'inglese Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout, la coppia sulle fasce potrebbe essere composta dai titolari Karsdorp e Vina. Poco turnover anche nel tridente offensivo Mkhitaryan e Zaniolo verso la riconferma insieme a Tammy Abraham.

ROMA (3-5-2): : 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 24 Kumbulla, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 17 Veretout, 5 Vina, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham, 22 Zaniolo. All.: Mourinho

Gli indisponibili

Leonardo Spinazzola, rottura del tendine d'Achille sinistro (probabile rientro metà dicembre); BryanReynolds, gastroenterite; Lorenzo Pellegrini, per problema muscolare alla coscia destra (possibile rientro inizio gennaio); Stephan El Shaarawy, problema muscolare; Carles Perez, affaticamento al flessore destro.