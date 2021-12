“E’ un natale magico”, gli auguri della Roma. Abraham scherza: “Parlo bene italiano”

C'è un simpatico botta e riposta tra il numero 9 e Pellegrini

C'è spazio anche per le risate: un protagonista del video è Abraham, che parla con Pellegrini. Il centrocampista gli chiede quanto ci abbia messo a prepararsi, e il numero 9 risponde: "In queste occasioni è importante curare tutti i dettagli", mostrando la maglia della Roma sotto la camicia. Il botta e risposta è tutto in italiano e su Instagram l'attaccante giallorosso scrive, riferendosi a Pellegrini: "Parlo bene italiano".