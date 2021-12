CSKA Sofia, Mladenov: “Mourinho ha bisogno di tempo, renderà la Roma un successo”

Le parole del tecnico: "Ci riesce sempre, lo ha fatto ovunque è andato, è un professionista dalla A alla Z. Fuori dal campo è umano, è corretto e disponibile”

Stojcho Mladenov , tecnico del CSKA Sofia , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma :

La partita? “Siamo eliminati ma vogliamo uscire dal match con i tre punti. Ringraziamo i tifosi per il supporto, per quello che hanno fatto”.

Le assenze? “Ci manca qualche centrocampista creativo di cui abbiamo bisogno, faremo a meno di loro e mi riferisco a Kerry e Varela. Abbiamo però abbastanza giocatori per mettere insieme una squadra, cercheremo di contrastare la Roma il più possibile. Penso che giocheremo meglio domani rispetto a quanto visto all’andata”.

Siete motivati? “È il nostro problema minore, in tutte le partite abbiamo mostrato grinta e voglia. Il problema sono stati i risultati che, alla fine, sono pessimi. Quest’anno abbiamo perso contro la Roma, l’anno scorso abbiamo vinto. Voglio vedere il giusto atteggiamento per 90 minuti”.

Le condizioni del campo? “Sono disperate, né noi né la Roma ci siamo voluti allenare qui. Speriamo che gli addetti nelle prossime 24 ore lo sistemino bene. Sarà una partita internazionale e, al momento, le condizioni del campo non sono adeguate per questo tipo di partite”.

I tifosi? “La squadra va supportata dal primo all’ultimo minuto, nel bene o nel male. Con il dodicesimo uomo in campo siamo estremamente forti. Con 25-30 mila persone che ti sostengono è tutto diverso”, le sue parole a Top Sport.

Le condizioni di Kerry? “Probabilmente non tornerà in questa stagione. Abbiamo tre giovani interessanti in squadra, potrebbe trovare spazio nel corso della seconda parte di stagione”.